The Beatles: Estos son los datos que tienes que saber del documental que se estrena este 25 de noviembre

Este jueves 25 de noviembre llega uno de los estrenos más esperados: The Beatles: Get Back.

Como nunca antes estel 25, 26 y 27 de noviembre, la audiencia está invitada a entrar en el universo creativo de John, Paul, George y Ringo, dirigida por Peter Jackson, la nueva docuserie está íntegramente realizada a partir de filmaciones inéditas de las sesiones de grabación de la banda en 1969, mostrando el proceso creativo de Los Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer concierto en vivo después de más de dos años sin presentaciones en público.

La nueva serie documental no sólo es un poderoso documento histórico que permite comprender la dinámica de la banda más influyente de todos los tiempos, sino que además es una muestra extraordinaria del poder de la innovación tecnológica, puesta al servicio de la restauración de la imagen y el sonido.

1 Peter Jackson fue el único en 50 años que accedió al material de archivo Peter Jackson, conocido por la trilogía de "El señor de los anillos" y más recientemente por su documental sobre la "Primera Guerra Mundial Jamás llegarán a viejos", es la única persona en cincuenta años que tuvo acceso al material audiovisual guardado en las bóvedas de Apple Corps; la compañía que maneja todos los intereses creativos y de negocios de Los Beatles. Consistía en 60 horas de material fílmico y más de 100 horas de material de audio, capturados durante tres semanas de enero de 1969, en Twickenham Studios y en el estudio de las oficinas de Apple Corps, ambos en Londres. El material había sido grabado para producir un especial de televisión en vivo que nunca salió a la luz y fue filmado por Michael Lindsay-Hogg, autor del documental de 1970 Let It Be. Tras recibir las cintas, Jackson quedó impresionadísimo con lo que vio, y aprovechó el contexto de aislamiento de la pandemia de COVID-19 para sumergirse de lleno en el material y hallar un hilo narrativo que estructurara el relato 2 El proyecto se convirtió en un dilema Para Peter Jackson, la oportunidad de ver y trabajar con el único metraje sustancial existente de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr componiendo en el estudio era una oportunidad única en la vida, pero tenía reparos sobre ser parte de la “película de la separación” de la banda, considerando que el grupo se disolvió pocos meses después. Sin embargo, las imágenes por sí solas lo llevaron a tomar la decisión de aceptar el proyecto. El metraje mostraba muy de cerca a la banda trabajando junta en un momento seminal de su carrera. Era entretenido y mostraba a los integrantes del grupo joviales y cálidos entre ellos, y sus interacciones eran alegres, emotivas y, muchas veces, bobas y juguetonas. 3 El proceso de restauración llevó 4 años The Beatles: Get Back es el resultado de un trabajo de restauración técnica sin precedentes. Jackson y su equipo trabajaron sobre el material durante 4 años, analizando minuciosamente cada segundo para optimizar la imagen y alcanzar una calidad de sonido única. La restauración del material fílmico se llevó adelante en Park Road Post Production, en Nueva Zelanda, con un equipo de 14 técnicos especializados. La limpieza del sonido, en tanto, se trabajó de forma milimétrica, tomando las grabaciones originales hechas en mono y haciendo especial foco en la separación de los fragmentos de diálogos entre los integrantes de la banda para poder destacar lo que decían. 4 The Beatles no se habían presentado en 3 años Al momento de ingresar al estudio para las sesiones retratadas en la serie, Los Beatles llevaban casi tres años sin presentarse en vivo, de manera que estaban ansiosos por reunirse a grabar. Extrañaban la conexión que tenían como grupo y tenían la esperanza de volver a capturar la energía de sus primeras actuaciones en vivo en Hamburgo y el Cavern Club. A esa altura de la carrera, los conciertos se habían vuelto difíciles para la banda, ya que era difícil escucharse entre ellos por encima de los fans que gritaban, de modo que habían dejado de hacer giras en 196 5 La serie incluye el concierto completo de la azotea Además de las sesiones de composición y grabación de la banda en Twickenham Studios y Apple Corps, The Beatles: Get Back incluye, por primera vez, el concierto completo de 42 minutos que dieron Los Beatles en la azotea de Apple Corps el 30 de enero de 1969, su última actuación en vivo como grupo. Se trató de un concierto improvisado para amigos y colegas, una actuación gratuita, que no fue programada ni promocionada, escuchada por cualquiera que estuviera dentro de las tres o cuatro manzanas de las inmediaciones. 6 Hay momentos íntimos de colaboradores, amigos y familia Además de captar el proceso creativo de la banda, The Beatles: Get Back permite a los fans espiar en la intimidad familiar de John, Paul, George y Ringo. El material revela la presencia en el estudio de Yoko Ono y Linda Eastman, quienes pocos meses después se convertirían en esposas de John Lennon y Paul McCartney, respectivamente. También se pueden ver algunas participaciones especiales, como la del músico Billy Preston, y momentos tiernos y divertidos que involucran a pequeños visitantes al estudio, como Heather McCartney, hija biológica de Linda e hija adoptiva de Paul que en ese momento tenía apenas 6 años. 7 Revela proceso de composición de canciones icónicas Gracias a la restauración extraordinaria del sonido, los fans de Los Beatles tienen acceso a “la cocina” de algunas de las canciones legendarias del cuarteto de Liverpool. Entre otras, se puede ver cómo la banda escribe “Get Back” y “Something”, revelando como nunca antes la dinámica de composición y el proceso creativo de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. 8 Ringo Starr y Paul McCartney quedaron impresionados La nueva serie documental conmovió hasta al mismísimo Paul McCartney. Mientras la miraba, pensaba: ‘Qué período fértil que fue ese’. Fue un período muy fructífero para mí. Fue genial para mí verlo. Es como ver fotos viejas. Y el hecho de que Linda (Eastman McCartney) esté sacando fotos obviamente lo hace aún más especial para mí. Es extraordinario. Esos aspectos de toda esa situación son grandes recuerdos, es volver a mirar el álbum de fotos familiar

