“El Gran Pez”, basada en la novela “Big Fish: A Novel of Mythic Proportions” de Daniel Wallace, cuenta la historia de William Bloom, quien no tiene buena relación con su padre, pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos y escuchar las increíbles historias de su padre, que se entremezclan entre la fantasía y la realidad.

En Paramount+

Actores: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Marion Cotillard, Alison Lohman, Steve Buscemi, Helena Bonham Carter y Danny DeVito.