Tridente Mena-Macías-Sosa, con más goles que América, Cruz Azul y Chivas

León, Guanajuato.- “Si me meten dos, les anoto tres o más”. Ese parece ser el lema del León en el Apertura 2019, un torneo en el que si bien ha sufrido defensivamente, lo compensa con un tridente letal: José Juan Macías, Ángel Mena e Ismael Sosa.

Estos jugadores del Club León dominan el departamento de tridentes con más productividad en el Apertura 2019, con 17 goles marcados en conjunto.

La cifra resulta extraordinaria al opacar a las tripletas más caras de la Liga MX como la de Tigres con André Pierra Gignac como mejor representante o la de Rayados, que tiene en Rogelio Funes Mori a su máximo goleador.

Por si fuera poco, los goles que en conjunto reúnen Macías, Mena y Sosa, superan los que 14 equipos han hecho a lo largo del torneo, incluyendo América, Tigres, Rayados, Chivas, Pumas y Cruz Azul.

Yo creo que es uno de los ataques más importantes de la Liga, tiene poderío, como dije, puede jugar cualquiera y si hace falta uno u otro no se nota”, dijo Sosa, en entrevista desde sala de prensa del estadio León. “Somos hoy en día la delantera que mejor lo ha hecho, ahí están los números y queremos seguir con buen pie y nosotros poder liquidar un partido adelante”.

Ismael Sosa ha partido como titular al lado de Mena y Macías en cinco de los 10 partidos que ha disputado la Fiera en el Apertura 2019, sin embargo la efectividad de los tres delanteros ha sido espectacular, al grado que los tres pelean el liderato de goleo.

Y es que mientras Ángel y José Juan tienen seis goles cada uno, Ismael pelea con cinco tantos. A la cabeza está Julio Furch con ocho goles conseguidos con el Club Santos.

En lo personal me siento muy bien, el profe (Nacho Ambriz), me ha dado mucha confianza, esta es una linda oportunidad con un equipo que juega bien al futbol, la verdad que me pone muy contento poder sumar con goles y con asistencias y lo importante es sumar y ayudar al equipo, pero estamos a la mitad del torneo, falta mucho todavía”.