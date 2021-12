Tristán, hijo de Yahir, truena con el leonés Axxl Mart: ‘Me utilizó’

Ciudad de México.- Últimamente Tristán Othon, el hijo de Yahir, ha estado dando mucho de qué hablar, primero tras declararse como bisexual, después porque su papá anunció abiertamente que no lo iba a ayudar debido a que estaba metido en las drogas y porque había incursionado en el cine para adultos.

Tras los constantes conflictos con el ex académico, ahora trascendió que Tristán hizo público su rompimiento con el cantante Axxl Mart, con quien llevaba una relación formal.

El hijo de Yahir, se desvivía en halagos para el leonés en las redes sociales, incluso en algunas declaraciones que brindó a los medios de comunicación a través de los cuales ejerció presión para que su papá que lo aceptara como es.

Retratan alTristán como un interesado. Foto: Especial.

Es un buen tipo, me trata bien, me apoya en todo lo que deseo hacer. Papá: quiero tu apoyo, pero sin condición, el amor no se exige; ámame como soy, eso quiero contigo… te extraño”, externó.

Durante poco más de un mes duró esta conducta de Tristán hacia quien era su pareja en ese entonces y para con su padre Yahir.

Pero poco le duró el gusto, pues el programa de YouTube Chisme no Like reveló que la relación entre estos dos jóvenes no dio para más, ya que Axxl les dio una entrevista en la que contó detalles sobre lo que sucedió en su relación que los llevó a concluirla.

El leonés habló con los conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, y reveló que el tiempo que duró su noviazgo empezaron a haber actitudes por parte de Tristán que no entendía, y dijo que quien decidió dar por terminada la relación fue él

Estuvimos aproximadamente de octubre al día que los vimos, el día de Los Premios de la Radio, ese día ya estaba todo muy extraño, yo ya no entendía nada. Yo lo terminé a él, él trató de terminarme a mí pero la verdad es que quien necesita a la otra parte, es él a mí”.

Axxl Mart y Tristán Othon durante una entrevista con Chisme no like en los Premios de la Radio. Foto Youtube.

Además pidió a la audiencia del programa de espectáculos que no le generen más ingresos a Tristán a través de la compra del video que tienen juntos en la plataforma para adultos, OnlyFans, ya que asegura que lo utilizó, pues este video generó una fuerte ganancia y ahora que terminó su relación él no tendría ningún beneficio.

El video tres equis generó 160 mil pesos. Ya no compren más el video, en mi Only Fans está gratis”, reveló.

Axel asegura que el hijo de Yahir se quedó con todo lo que ambos generaron gracias a ese contenido para adultos, incluso comenta que se puede ver al joven Othon despilfarrando el dinero:

Cuando lo conocí estaba en la calle, ahora que ya tiene dinero pueden ver las fotos que sube alcohol, que está con sus amigos despilfarrando y si se fijan con atención, entre sus amigos ya no estoy yo”, sentenció.

Mart también detalló que el hijo de Yahir en un inicio tenía el objetivo de generar ganancias para iniciar un negocio junto a su mamá, sin embargo, Axel menciona que lo engañó para poder mejorar su estilo de vida.

Me quedó mal a mi, porque hasta le compré un boleto a Tijuana para que fuera con su mamá a lo del negocio y miles de cosas, le presté el dinero para que él pudiera pagarle a esa gente y no tuviera problemas, no sé en qué se lo gastó”, expuso.

Por último, el ahora ex de Tristán expresó haberse sentido utilizado, confesó que durante su noviazgo, en dos ocasiones tuvieron relaciones, las cuales fueron grabadas para generar contenido.

Dos veces tuvimos relaciones sexuales y las dos veces quiso que se grabara el momento”, detalló.

Axxl Mart, su nombre real es Axel Martínez, tiene 27 años, es originario de León, Guanajuato. Foto: Instagram.

Axxl Mart detalló que conoció a Yahir antes de que fuera su suegro, pues se encontraron en La Voz México 2019,reality donde participó y durante las audiciones a ciegas se unió al equipo Belinda, pero no logró avanzar a las semifinales.

Su verdadero nombre es Axel Martínez, tiene 27 años, es originario de León, Guanajuato, es abiertamente homosexual y asegura que es director de un karaoke.

Actualmente sube algunos clips cantando en sus redes sociales, además es creador de contenido para adultos y tiene su propia cuenta en OnlyFans, donde ya compartió el video que hizo con su ex novio Tristán.

ebecerril@am.com.mx