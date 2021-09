Un viaje por los cielos nocturnos

Para los vikingos, las auroras boreales eran reflejos de las armaduras de las valquirias. Luego la ciencia despojó a este fenómeno de su carácter mágico, pero no de su fascinación. En Islandia resplandecen muchas noches entre septiembre y abril, siempre que la Luna y las luces artificiales no estorben demasiado la oscuridad y no haya nubes. La agencia meteorológica islandesa ofrece incluso una previsión de su visibilidad. En la imagen, la aurora boreal sobre el glaciar de Breiðamerkurjökull, ubicado en el sudeste del país.