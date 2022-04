Analizar toda situación

Se debe tomar en cuenta varias consideraciones antes de adquirir una vivienda, desde lo exterior como lo interior, además, con la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19 los espacios van cambiando y ahora está en tendencia nuevas opciones como un recibidor para sanitización o las áreas de “home office”.

El arquitecto Fermín Gutierrez, socio de Vadic Arquitectura, señala y comparte una serie de recomendaciones que se deben tomar en cuenta a la hora de adquirir una vivienda.

La primera y la más importante es el aspecto legal, que todos los papeles estén en regla y estén en libertad de gravamen, que no esté hipotecada, que no tenga ningún adeudo, que no esté intestado.

“Una vez que esté todo lo legal en orden, lo segundo sería ver las condiciones del inmueble, que esté en buenas condiciones, que no tenga humedades, que no esté en zonas de riesgos como fallas geológicas o zonas de desastre, que las instalaciones estén en buenas condiciones, que si bien y no son instalaciones nuevas que sean recientes y en buen estado” comentó el arquitecto.

La tercera consideración es la ubicación del inmueble, que esté en un lugar que a la larga sume plusvalía, que esté en una buena zona, tenga infraestructura cerca como escuelas, hospitales, plazas o similar, sin estar alejado de la mancha urbana.

“Otra situación a considerar es el gusto, que les guste el inmueble y lo que tiene, que satisfaga sus necesidades, como la cantidad de recámaras, patio, etc.” externó.

La tendencia a la nueva modalidad

Fermín externó que ahora con la nueva normalidad, provocada por la pandemia del COVID-19, antes se buscaban lugares ventilados e iluminados, y ahora con más razón, no deben ser espacios cerrados, al contrario más amplios.

“Ahora se está usando, o está en tendencia que las casas tengan un espacio para “home office”, para los estudios y el trabajo, además que el inmueble tenga un espacio designado como recibidor, donde la gente hace trabajos de desinfección, del exterior al interior, tales como quitarse los zapatos, ponerse gel antibacterial, dejan ahí su cubrebocas e incluso habilitado para poderse cambiar de ropa por el trabajo que tengan, si la casa cuenta con esos espacios, que mejor y se adaptan a las necesidades presentes” declaró.

Esta tendencia ha ido incrementando, pues ya varios clientes han pedido que se cuente con un recibidor, con varios entrepaños para poder guardar las cosas de desinfección.

Si bien no es una tendencia muy marcada, si ha ido incrementado y probablemente aumente conforme el tiempo.

“Yo creo es una tendencia permanente, la pandemia nos hizo ver que los empleados no tienen que estar el 100% presencial en las empresas, entonces, ya va a ser tendencia, que se siga trabajando desde casa y por lo mismo, en la familia es probable que no solo el papá este en home office, sino la mamá y los hijos, por eso se debe tener un estudio con la suficiente capacidad para tener tres o dependiendo de las personas conectadas y con capacidades acústicas, porque siempre pasa el perro, o la camioneta, o entre ellos mismos y los espacios se van a tener que adecuar a estas nuevas necesidades” refirió.

Finalmente, recomienda que si ven o tienen una buena oportunidad, se acerquen a un profesional y se asesoren, para que los acompañe y ver cual es la mejor opción, y sobre todo que cumpla las necesidades de cada persona.