Las plantas le dan vida a tu hogar

Para crear un ambiente de bienestar y comodidad existen varias opciones para lograrlo. Una de ellas es la decoración con plantas tanto al exterior como al interior. Promueven distintos beneficios, uno de ellos es brindarle a tu hogar una perspectiva de armonía y equilibrio con el resto del mobiliario.

La gran variedad de plantas permiten crear ambientes alegres y cálidos, además de numerosas ventajas para la salud. Sin embargo, no se puede generalizar en el cuidado de cada especie, cada una puede requerir un tratamiento particular.

Por ejemplo, hay plantas de Sol que requieren mínimo 8 horas al día. En otro caso hay plantas de sombra que requieren menos tiempo de luz y muchas veces de forma indirecta.

El compostaje es bueno para tu jardín o plantas de interior. Ayuda a mantener la tierra húmeda, beneficia el medio ambiente a través del reciclaje, reduce el uso de fertilizantes comerciales y mejora el crecimiento de las plantas.

Al decorar tu hogar se puede aprovechar los distintos espacios con los que cuentas. Desde un pequeño rincón hasta la propia pared para colocar y darle otro tipo de vida al espacio. Siempre será bueno considerar las necesidades que puede tener cada una, esto incluye si la colocación que le quieres dar es benéfica para la propia planta.

Otro aspecto a tomar en cuenta con el tipo de plantas que se desee tener es el tipo de riego que requiere. Y otro punto es conocer a profundidad si éstas pueden provocar algún tipo de alergia de las personas que viven contigo.

A continuación te presentamos algunas plantas que puedes tener en tu hogar tanto al interior como al exterior:

Rosal: la reina del jardín, belleza arrebatadora y aroma cautivador. Cultivando se puede disfrutar durante mucho tiempo. Si las colocas en exterior, el lugar es fundamental para ver su crecimiento. Se recomienda no situar junto a otras plantas ya que competirán por los nutrientes del terreno y tendrán la tendencia a no prosperar como se espera. Necesitan aproximadamente 6 horas al día. El suelo arenoso facilita su drenaje. Se pueden poner en maceta pero debe ser lo suficientemente grande y alta, esto puede facilitar su traslado para bajas temperaturas en invierno. En el riego no encharcar la tierra.

Orquídea: requiere un cuidado y mantenimiento concreto. Las más comunes son moradas y blancas. Se recomienda no exponerlas directamente a los rayos del Sol, lo ideal es colocarlas cerca de una ventana o terraza. Ventilación y temperatura templada constante la harán florecer y alcanzar su máximo esplendor. Tener cuidado de que las raíces no estén en contacto directo con el agua.

Anturio: originaria de América del Sur, de gran belleza y fácil cultivo. Tiene la peculiaridad de poseer hojas en forma de corazón. Se debe de mantener en interior. Puede producir flores durante todo el año, para ello es necesario mantener en temperaturas cálidas, luz indirecta porque rayos directos pueden quemar las hojas y volverlas amarillentas.

Belén: se producen plantas con flores desde el rojo intenso y morado oscuro, incluidos otros colores como naranja, rosado y blanco. Este tipo de plantas prefieren un sitio bien iluminado y suelo rico en materia orgánica. Requiere mayor atención en el riego durante temporadas calurosas ya que es susceptible de pudrición de tronco. Se pueden colocar tanto en el jardín como en macetas.

Malva: proveniente de la Península Ibérica es muy abundante en zonas baldías o terrenos secos de esa región. Las flores se desarrollan de manera solitaria, rara vez en racimos laterales. Florecen en verano y poseen propiedades para la salud como: antiinflamatorios, laxantes, cicatrizantes, calmantes, digestivas y expectorantes. Se pueden comer en ensaladas u otras aplicaciones culinarias. En cuestión de cuidado es importante dejar expuesta directamente al Sol y trasplantar cuando se vea que la planta está apretada en el espacio asignado inicialmente.

Tomillo: otra planta con propiedades medicinales. Existen 300 variedades y también tiene un uso culinario. Planta aromática que si adquieres una de ellas, lo más común es que mida entre 15 y 40 centímetros. Soporta bien la sequía por lo que la humedad en exceso provoca que se pudra. También es muy resistente frente a plagas. Requiere un buen drenaje combinado con base de arenilla o grava y luz directa al Sol que fortalecerá a la planta.

Crisantemo: planta de invierno procedente de China pero con auge de popularidad en Japón. En Centroamérica se considera una declaración de amor regalar este tipo de flor. Requiere una tierra que no esté apelmazada. Durante su época de floración, es recomendable abonar con líquido cada 15 días. Luz solar de manera indirecta y humedad de su tierra en todo momento.

Además de las mencionadas, existe una gran variedad de plantas que pueden ambientar tu hogar, solo es fundamental considerar las necesidades de cada especie para su complaciente vida en tu espacio.