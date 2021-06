Rechazaría Infonavit 60% de solicitudes

MONTERREY, NL 27-May-2021.- El nuevo sistema de puntaje que desde el pasado 21 de mayo empezó a aplicar el Infonavit a sus derechohabientes, que ahora exige mil 80 puntos para otorgar un préstamo para casa, cuando antes eran sólo 116, desperfiló (restó capacidad de crédito) a un 60 por ciento de las solicitudes de financiamiento en trámite en todo el País, alertó la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

El caso de Nuevo León, el mayor colocador de créditos del Infonavit, fuentes del sector que pidieron omitir sus nombres afirmaron que el desperfilamiento es del 50 por ciento.

Lo anterior, explicaron las fuentes, implica que quienes resultaron afectados con este nuevo sistema, llamado modelo de originación T1000, no podrán tener el crédito para la casa que ya habían tramitado con la desarrolladora o, bien, tendrán que comprar una más económica.

En una carta enviada a sus agremiados, la Canadevi refirió que recién se reunieron con directivos del Infonavit, entre ellos el subdirector general de Crédito, a quienes les expresaron la problemática.

"En estas reuniones informamos la caída de clientes potenciales de los desarrolladores a nivel nacional, la cual es del orden del 60 por ciento", refiere el documento, del cual Grupo REFORMA obtuvo una copia.

"Ante ello, el subdirector de Crédito comentó que la entrada del modelo se juntó con la actualización del bimestre y esto propició un mayor desperfilamiento, lo cual sucede regularmente, pero que con el cambio al T1000 se incrementó".

Desarrolladores explicaron que los desperfilamientos ocurren, por lo regular, cada bimestre y que en todo el País no eran más del 20 por ciento, nivel que luego bajaba al actualizarse los expedientes de los clientes.

Calificaron de grave la situación de este nuevo sistema de puntaje, pues además de afectar al derechohabiente también frenará el fuerte ritmo de edificación de vivienda en caso de no corregirse o recalibrarse a más tardar en los próximos 15 días.

Al cierre del primer cuatrienio del 2021, la producción de casas en México registró un alza anual de 13 por ciento, en Nuevo León fue del 34 por ciento.

"Lo que sabemos es que el Infonavit está mostrando disposición para recalibrar las variables que incluyó en el nuevo modelo de originación", señaló un desarrollador.

"Pero si no lo hace antes de dos semanas, no sólo le va a pegar al derechohabiente, sino que va a ser fatal para nuestra industria que, a pesar del nulo crecimiento económico, trae tasas de crecimiento en producción de casas por encima no sólo del año pasado, sino del 2019".

Hasta antes del nuevo programa de originación de crédito, para poder calificar a una hipoteca, el Infonavit solicitaba que el derechohabiente alcanzara 116 puntos, para lo que eran considerados el salario integrado del trabajador, su edad, el monto de su subcuenta de vivienda y las semanas cotizadas.

Ahora, explicó personal del Infonavit, las nuevas reglas consideran la estabilidad laboral del solicitante; el comportamiento de pago de los patrones a sus obligaciones con el organismo, IMSS y Hacienda; el número de trabajadores eventuales y permanentes que tiene la empresa; así como el periodo de rotación del personal permanente y las causas de baja, es decir, si son por despido o abandono del trabajo.