México. – La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó lo ocurrido luego de que el video de un motociclista se hiciera viral en redes sociales al mencionar que estuvo a punto de morir ya que, desde el segundo piso del Periférico, entre Altavista y Las Flores, cayó una enorme piedra sobre el automóvil de una mujer.

Sheinbaum explicó que ocurrió un desconchamiento de la parte superficial de la trabe, pero no existe daño estructural, dijo a través de Twitter, además envió al personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) a revisar la zona donde se reportó el incidente.

Mediante un comunicado, la Sobse reportó que solo se trató de un desconchamiento de la parte superficial de la trabe.

El jueves a partir de las 23:00 horas y hasta las 5:00 del viernes se bloqueó la lateral del segundo piso para evitar accidentes, además de que se retirara el material fracturado.

Instruí al personal de @SOBSECDMX acudir a la zona donde se reportó el desprendimiento de concreto en el Segundo Piso de Periférico Sur. Me reportaron que ocurrió un desconchamiento de la parte superficial de la trabe y no hay daño estructural. https://t.co/wNhLEGuESc

El hombre a bordo de una motocicleta logró grabar un video en el que cuenta como una “piedra gigantesca” cayó desde el segundo piso del Periférico sobre el parabrisas y cofre de una camioneta que venía atrás de él.

Yo venía adelantito de ella. O sea, esto me cae a mí y me mata. Estuve a punto de morir ahorita (...) Pinche piedra me cae en la cabeza y adiós”.