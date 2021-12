Selerdios Ph, como se hace llamar el joven en YouTube se viralizó al subir un video de cómo llegó a la punta de la antena de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, sin ningún equipo de seguridad.

El youtuber iba acompañado de tres jóvenes más, quienes se quedaron en la base de la antena, mientras Selerdios llegaba hasta la punta con un selfie stick en la mano.

Al principio del video el joven menciona que: “Esta demás decirles que no quiero que repitan nada de las conductas que verán en este video porque puede ser bastante perjudicial para su salud, integridad física e incluso su libertad, así que no quiero que repitan esto en casa o que no lo intenten en su ciudad”.

Selerdios en sus redes sociales se describe como un rooftopper, que es una persona que escala rascacielos ilegalmente y sin medidas de seguridad, además ha subido a la antena del World Trade Center (WTC) y a la torre más alta de la Ciudad de México que aún se encuentra en construcción.

NO DEJES DE LEER:

Edomex: Engañan a jovencita ofreciéndole trabajo y termina siendo víctima de trata

Matan a uno para robar 4 millones de pesos durante balacera en Tabasco

INE continuará revocación de mandato, con presupuesto existente





Las noticias de AM en

Síguenos