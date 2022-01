Ciudad de México.- Un grupo de personas antivacunas se manifestaron frente a Palacio Nacional para expresar su inconformidad por las campañas de vacunación contra COVID y el uso de cubrebocas.

De acuerdo a la agencia El Universal, un miembro del grupo llamado “Mexicanos por la Verdad”, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene solo una gripe pues aseguró que se recuperó usando Vick Vaporub y tomando paracetamol.

“Ayer salió un video del presidente de la República diciendo que el ómicron no era tan grave y él se curó con paracetamol y también con Vick VapoRub, y con limón y miel. Perdón la expresión, a la mejor no es de un médico, pero es una pinche gripa pedorra la que tiene el Presidente”, comentó.

Antivacunas en Ciudad de México piden modificación de página web

Los manifestantes exigieron al gobierno federal que se destacara en la página web de la Secretaría de Salud que el uso de cubrebocas y la vacuna no son obligatorios.

“Es un genocidio mundial, es una violación a derechos humanos, te están obligando a vacunarte, a tener un certificado de vacunación a ponerte el bozal”, exigieron.

Así mismo, uno de los manifestantes expresó que debido a que no quieren usar cubrebocas, o como ellos le llaman, un bozal, no pueden ingresar a restaurantes, bancos, supermercados y otros establecimientos.

“Nos quieren someter, están destruyendo nuestros cerebros. No nos pongamos el bozal, no dejemos que pisoteen nuestros derechos, incluso cuando queremos entrar a una tienda y no nos dejan comprar porque no me puse el maldito gel, no me dejé tomar la temperatura o el idiota del policía bancario no me dejo entrar porque no me puse el bozal. Eso es discriminación totalmente”.

Antivacunas se reunieron sin cubrebocas y protestaron afuera de Palacio Nacional. Aseguran que lo que tiene AMLO es una "gripa pedorra" #Video @pedrovillaycana pic.twitter.com/qMKc6E0OQb — El Universal (@El_Universal_Mx) January 14, 2022

Leonardo Schwebel, conductor de TV en Jalisco, crítica a antivacunas

El conductor de Jalisco, Leonardo Shwebel, exigió a las personas antivacunas el uso de cubrebocas.

Las personas que han decidido no recibir la vacuna COVID, tampoco respetan el uso de cubrebocas, lo que podría ocasionar más casos de coronavirus.

“Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas… Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas”, gritó el conductor.

