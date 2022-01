Ciudad de México. Edith y su novio pasaban una velada agradable en casa, pero de repente todo cambio cuando ambos comenzaron a discutir a tal grado que empezaron a golpearse. En ese momento, un conocido de la mujer entró a la vivienda y la ayudó, pero terminaron asesinando a su novio.

De acuerdo a elgrafico.mx, los hechos ocurrieron en la colonia Tlalpexco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde vecinos de Edith al escuchar lo que ocurría llamaron a los números de emergencia.

Esa noche, Edith de 27 años y su novio de 19 años convivían en su casa, pero comenzaron a discutir y después a golpearse, situación que llamó la atención de los vecinos, en especial de uno conocido de la mujer, quien al ver lo que ocurría no dudo en ingresar a la vivienda.

Al parecer el joven de 17 años intentaba golpear a Edith, pero ella logra sujetarlo mientras que su conocido aprovechó para tomar un cuchillo y clavárselo a sangre fría sobre su cuerpo.

Lo apuñala y se da a la fuga

Ante lo ocurrido, el amigo de Edith de inmediato soltó el cuchillo y se dio a la fuga dejando a Adrián con una gran herida sobre el suelo mientras se desangraba ante la presencia de su novia, Edith.

Ante ello, vecinos que llamaron a la policía no podían creer lo que acababa de suceder, por lo que al llegar los elementos de Seguridad también llamaron a los paramédicos, quienes ya no pudieron hacer nada para salvar la vida de Adrián, ya que no presentaba signos vitales.

Ahí, la Policía detuvo a Edith por los hechos, mientras que otros elementos se dieron a la tarea de buscar al agresor, pero esta ya se había dado a la fuga con rumbo desconocido.







NLD

Las noticias de AM en

Síguenos