Ciudad de México.- Dulce Candelaria López Jiménez salió de su casa ubicada en la unidad habitacional Ermita Iztapalapa, en Ciudad de México, el pasado 17 de enero y ya no regresó.

Lo último que se supo de ella es que iba a regresar a su domicilio para pedirle permiso a su madre Adriana Jiménez de salir a pasear los perros de su vecino quien le pidió ayuda.

De acuerdo al medio La Jornada, su madre denunció que la Fiscalía General de Justicia no ha mostrado avances en la búsqueda de Dulce, por lo que ella sigue saliendo todos los días para pegar fotos de su hija en postes y negocios en la zona donde desapareció.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Te puede interesar: Tras 3 años de búsqueda, localizan a Viri pero autoridades no entregan cuerpo a mamá porque es fin de semana

Cande, como le dice su familia de cariño, sueña con ser veterinaria para cuidar de los perros, y solía salir a pasear las mascotas de sus vecinos.

“Su único vicio son las mascotas. Su sueño era ser profesional para cuidar a los perritos… Sin Cande ya no vivo, es como si estuviera flotando”, expresó la madre.

Desaparecidos en CDMX: No fue ausencia voluntaria, asegura madre de Cande

A 95 días de su desaparición, Adriana aseguró que su hija no tenía novio, ni amigos y no consumía sustancias nocivas, por lo que no está convencida de que fue una ausencia por voluntad propia como le han señalado las autoridades.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Busqueda de Personas en la CDMX, la menor tiene como señas particulares una cicatriz en la rodilla izquierda, un lunar tipo verruga en la cintura y una cicatriz en la ceja derecha.

Te puede interesar: VIDEO Niñas con carteles y globos blancos, así fue el último adiós a Debanhi Escobar

El día de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla de color azul, sudadera de color negra con una figura de Batman, una chamarrra de color gris y cierre fosforescente con la leyenda ‘NIke’ y tenis morados con negro.

Si se tiene información de su paradero, la Comisión puso a disposición el número telefónico 55 9131 4605 y redes sociales como Twitter (@busqueda_cdmx) e Instagram (@cbusquedacdmx).

Desaparecidos en CDMX: Mamá de Cande sigue pegado fotos de su hija: lleva 95 días desaparecida. (Ficha de búsqueda).

Desaparecidos en NL: Yolanda Martínez desapareció el 30 de marzo

Yolanda Martínez Cadena salió a buscar trabajo el pasado 30 de marzo y ya no regresó a casa.

La joven salió de su domicilio en la colonia Constituyentes de Querétaro, donde fue captada por última vez por cámaras de seguridad.

Yolanda, de 26 años, había estado el 28 de marzo con su expareja para ver a su hija de 3 años.

Te puede interesar: Y todavía se la entregaron en partes; Con obstáculos de autoridades, madre localiza cuerpo de Natali

FRG