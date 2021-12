Alertan disparos a vecinos y al salir ven a abuelita asesinada

Estado de México. Unas horas antes de que amaneciera, vecinos de la unidad CTM en Cuautitlán se vieron alertados por dos disparos en su zona, por lo que al salir vieron sobre el suelo a una mujer de la tercera edad sin vida.

De acuerdo a elgrafico.mx, los hechos ocurrieron en la zona habitacional conocida como unidad CTM, por lo que al salir los vecinos vieron sobre uno de los andadores el cuerpo de una mujer sin vida.

Tras los disparos, de acuerdo a testigos, afirman que se esperaron un par de minutos para salir, pues la situación de inseguridad que se vive en la zona habitacional ha ido a la alza en las últimas semanas.

Asimismo, según el reporte de la Policía y elementos de investigación, el ataque ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando dos disparos se escucharon y fueron los mismos vecinos quienes reportaron los hechos a los números de emergencia.

Al salir pudieron ver sobre el suelo el cuerpo de una mujer de la tercera edad con dos impactos de bala, por lo que no dudaron en acercarse y brindar ayuda en lo que los paramédicos llegaban al lugar del ataque.

Estado de México: No logran identificar a la mujer

A los pocos minutos, elementos de Seguridad como de rescate acudieron, pero estos ya nada pudieron hacer, pues la mujer ya había fallecido a causa de las heridas de bala, por lo que se procedió a acordonar la zona.

Los mismos habitantes de los edificios afirmaron no reconocer a la mujer asegurando que no era vecina, por lo que hasta el momento no ha podido ser identificada.

