Asesinan a policía frente a su hija, trata de huir pero lo alcanzan

Estado de México. A plena luz de día, un policía que salió a acompañar a su hija fue alcanzado por hombres armados, quienes sin mediar palabra le dispararon hasta matarlo sobre un camino de terracería.

De acuerdo a elgrafico.mx, Luis conducía su auto al momento de llevar a su hija, cuando al pasar por un camino de terracería fue alcanzado por hombres armados, quienes iban a bordo de otro vehículo.

Al tenerlo a un costado, los agresores comenzaron a dispararla hasta causarle la muerte a unos metros de la calle Morelos, ubicada cerca del paradero del pueblo de Santa María Tecuanulco.

La hija del policía de 21 años y quien viajaba como copiloto, fue testigo de la agresión donde mataron a su papá en las primeras horas del día. Asimismo, la joven asegura que no pudo identificar a los agresores.

Sale ilesa la hija del policía tras el ataque

Pese a lo aparatoso del ataque, la mujer no sufrió herida alguna, pero aun así fue revisada por los paramédicos, quienes ya no pudieron hacer nada por el policía al no presentar signos vitales.

Según los primeros informes de las autoridades, hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.





NLD

Las noticias de AM en

Síguenos