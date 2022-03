Ciudad de México. Cuando pensó que sería un día normal de venta, Otilia murió asesinada por un hombre que entró a su tiendita a los pocos minutos de abrirla. Intentó asaltarla, pero al resistirse le disparó.

De acuerdo a elgrefico.mx, el ataque ocurrió en la colonia Zona Rustica, de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, donde Otilia, era conocida por llevar años despachando su propia tienda.

De acuerdo a testigos y vecinos de la zona, Otilia ya se encontraba despachando su pequeño negocio, cuando un hombre entró y al parecer, al no poder robarle, le disparó a la altura del cuello.

Tras las detonaciones, vecinos de la zona, salieron y pudieron ver a lo lejos a un hombre correr, pero al acercarse a la tienda, vieron a Otilia sobre el suelo, quien se estaba desangrando.

Ante ello, no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo los primeros en llegar los paramédicos, quienes ya no pudieron hacer nada, pues ya no contaba con signos vitales.

A los pocos minutos, llegó el esposo de Otilia, quien no podía creer lo que acababa de ocurrir.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del agresor.

Feminicidios en México: ¿A cuántas mujeres han asesinado?

En 2021 en México asesinaron a 1,004 mujeres, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos solo consideran los homicidios tipificados como feminicidio.

En el 2020 fueron asesinadas 978 mujeres y en 2019 mataron a 973.

Por número de crímenes en 2021, Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.





NLD