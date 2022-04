Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) investiga el feminicidio en Ciudad de México de una mujer, de 22 años, quien presuntamente fue asesinada por su esposo.

Los hechos se registraron en la alcaldía Alvaro Obregón, cuando Vania salió de su casa para visitar a su hija de 6 años, que se encontraba al cuidado de otra persona.

Debido a que Luis Salvador, esposo de Vania, le impedía ver a la menor, hija de otro hombre, la mujer salió a escondidas, pero al enterarse, el hombre la esperó a que regresara, después la encerró en una habitación donde la torturó y después la asesinó.

Su madre, Manuela, se enteró que su hija era torturada demasiado tarde: de acuerdo al medio El Universal, ella recibió llamadas y mensajes de Vania el día de su asesinato, sin embargo, no contestó hasta la madrugada en donde escuchó a su hija pidiendo auxilio.

Tras leer los mensajes que recibió de su hija, se enteró que el hombre la había encerrado en una habitación de la casa en donde vivía la pareja junto con los papás de Luis.

Al acudir a dicho domicilio los padres de Luis le mencionaron a la madre de Vania que ella no se encontraba ahí, tras lograr ingresar, localizaron a la mujer muerta debajo de una cama.

Feminicidio en Ciudad de México: Piden justicia para Vania

Familiares y conocidos dieron el último adiós a Vania, y pidieron justicia para la mujer quien ya había denunciado que Luis la agredía físicamente.

Así mismo, los amigos de Vania se manifestaron en las calles de la alcaldía con pancartas.

"Yo quiero justicia para mi hija porque no se puede quedar así; ella dejó sola a una niña de 6 años. Ella era el soten de esta niña y ya me la dejo sola", expresó la madre de la joven al medio Diario Basta.

Feminicidio en Ciudad de México: Piden justicia para Vania. (Foto: Diario Basta).

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, emitió un comunicado en el que aseguró que su caso está en investigación y que se hará justicia.

"Me uno al grito de #JusticiaparaVania porque nos falta una, por eso las acompaño, exijo justicia y pido que se capture y castigue al culpable. Como alcaldesa seguiré luchando desde mi trinchera y no descansaré hasta que no nos falte ninguna", escribió en Twitter.

Feminicidio en Ciudad de México: abandonan cuerpo de mujer aún no identificada

Un grupo de personas que caminaba por un paraje boscoso en Cuajimalpa en pasado martes localizó el cuerpo de una mujer.

Al ver que no se movía, de inmediato llamaron al 911, para reportar el hallazgo de una mujer sin vida y la cual estaba semidesnuda.

Lo anterior ocurrió en un paraje conocido cómo ‘El Yaqui’, ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa, donde las personas acostumbran a salir a caminar para disfrutar de la zona boscosa del lugar.

Femincidios en México

En 2021 mil 004 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el 2020 fueron asesinadas 978 mujeres y en 2019 mataron a 973.

Por número de crímenes en 2021, el Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.

En tanto que 2 mil 746 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en 2021 y en 2020 mataron a 2 mil 792.

