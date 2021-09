Ciudad de México. – Un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue encontrado sin vida en las instalaciones de la institución. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ya investiga el fallecimiento del investigador Alfredo Torres Larios.

El pasado 9 de septiembre el cuerpo fue encontrado por personal del Instituto de Fisiología Celular en una cámara de hielo seco de un laboratorio.

De primer momento, sus compañeros le dieron primeros auxilios y llamaron a servicios de emergencia pero el profesor ya había fallecido cuando los paramédicos llegaron.

Según investigaciones preliminares, no presentaba signos de violencia, solo congelamiento del rostro, aunque no se sabe con exactitud qué sucedió, no se descarta que haya sido un accidente.

Alfredo Torres era un importante investigador de la UNAM

Con 49 años, Alfredo Torres Larios era doctor en Biología Estructural por la Université Louis Pasteur, de Francia; maestro en Ciencias Bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM; y en Ingeniería Bioquímica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A través de redes sociales se publicaron mensajes de lamento expresando el pésame a familia y amigos, su misteriosa muerte causó consternación en la comunidad científica y académica.

Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y colegas del Dr. Alfredo Torres Larios, investigador destacado del Instituto de Fisiología Celular @IFC_UNAM por su irreparable pérdida pic.twitter.com/oIYeLapJC9 — Instituto de Biotecnología UNAM (@ibt_unam) September 10, 2021

(Con información de Sin embargo)

AIC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos