Ciudad de México.- La alerta sísmica en la Ciudad de México obligó a suspender la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los temas que abordó antes de desalojar fue lo que propuso al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de integrar a América en un bloque económico como la Unión Europea.

El Sismológico Nacional informó que el sismo se registró a 2 kilómetros del sureste de Isla, Veracruz, con una magnitud preliminar de 5.7 grados.

Sismológico Nacional reportó que el sismo fue de 5.7 grados. Foto: Twitter

"La alerta, Presidente", le dijo un reportero a López Obrador, mientras que los reporteros y el propio Presidente comenzaron a desalojar la sala de Palacio Nacional.

Tras unos minutos, el Presidente tabasqueño regresó para afirmar que "el corte es sin novedad".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum descartó que por el momento haya daños. Mientras que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz señaló que por el momento no se tiene reporte de personas lesionadas ni afectaciones. Nos encontramos en la @SSPCMexico en una reunión con la secretaria @rosaicela_ Desde aquí informando. pic.twitter.com/hRYthyMJyS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 3, 2022

En tanto que el coordinador en el Senado Ricardo Monreal señaló que todos se encontraban bien.

Espero que todas y todos se encuentren bien y que no haya afectaciones por lamentar. Realicemos los protocolos necesarios ante el sonido de la alerta sísmica. pic.twitter.com/z9u8eK6IgR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 3, 2022

Mañanera de AMLO: Plantea a Lula integrar todo América en bloque económico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su reunión de ayer con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dialogó sobre la necesidad de un cambio para llegar a la integración de toda América en una región económica como la Unión Europea.

"Ayer hablé de eso con Lula de como pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina y el Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que este objetivo se ve como algo difícil de lograr porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y de mucha desconfianza.

Pero insistió: "tenemos que buscar un acuerdo y como sucedió en Europa que primero fue la Comunidad Europea y luego la Unión Europea.

Señaló que si se integrara el mercado de América sería el más importante del mundo, con un ingreso per cápita superior a Asia y Europa.

"Es necesaria la integración porque de lo contrario en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a Chima, eso no convienen, Necesitamos mantener los equilibrios, así como no estamos por guerras comerciales, no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir una amenaza de dominación. No queremos hegemonías en lo económico, político, y mucho menos en lo bélico".

Señaló que se requiere convencer a quienes tienen desconfianza sobre la actitud de intervención, de falta de respecto a las soberanías y convencer a los que han sido hegemónicos que ya no es el tiempo de antes, que ya no es el tiempo de los espías y de la promoción de golpes de Estado, de quitar gobernantes a su antojo, de los bloqueos y todo esto que se usaba "en la edad media". (Agencia El Universal)

