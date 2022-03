Marcha 8M: Al causar destrozos, les cae techo de cristal encima; se reportan graves

Ciudad de México.- Dos mujeres que presuntamente eran integrantes de la Marcha 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, resultaron con lesiones de gravedad al caerles una estructura de vidrio a la que estaban causandole daños.

De acuerdo con El Universal, fueron integrantes del Bloque Negro quienes llegaron hasta una de las entradas de cristal del Metro Hidalgo para comenzar a romperlo con mazo en mano.

Tras el accidente que quedó captado por cámaras de seguridad, otras mujeres llamadas "Ateneas" rodearon a las integrantes que resultaron heridas.

Mientras llegaban paramédicos para ofrecerles los primeros auxilios, el contingente gritaba al únisono "fuimos todas".

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, detalló en su cuenta de Twitter que el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) acudieron al apoyo de las lesionadas, pero lo rechazaron.

Algunas de las personas que se manifiestan con el rostro cubierto rompieron una estructura de cristal del @MetroCDMX misma con la que se lastimaron. El ERUM le ofreció apoyo, el cual rechazó", señaló Batres.

Minutos más tarde, Batres Guadarrama informó que una de las lesionadas al romper el un vidrio de la estación Hidalgo fue trasladada al hospital de traumatología y ortopedia.

"Finalmente el ERUM convenció a las dos personas lastimadas y las trasladó a un hospital de traumatología y ortopedia en el sur de la Ciudad", informó en redes sociales.

Participan miles en Marcha 8M en la Ciudad de México

Miles de mujeres se congregaron en los alrededores del Ángel de la Independencia para participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer para exigir el cese de despariciones forzadas, feminicidios y todo tipo de violencia que se ejerce de forma sistemática hacia ellas.

Con consignas como "educar para no violar", "Hey, idiota, las niñas no se tocan" y "marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo" las manifestantes iniciaron la marcha, portando pañuelos verdes, vestidas de negro y con pancartas y megáfonos.

En distintos puntos de la marcha, entre las propias integrantes detectaron a otros grupos de presuntas inconformes que intentaron incluirse en la manifestación, con presuntas intenciones de causar violencia.

Lesionan a mujer y causan daños en Marcha 8M

El secretario de Gobierno informó que una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC_CDMX) resultó lesionada en su ojo izquierdo con una arma punzocortante que portaba una de las personas embozadas en la manifestación.

También reportó el ataque a un negocio comercial y a una sucursal bancaria ubicada sobre la calle 5 de mayo, en el avance del contingente rumbo al Zócalo, donde se pretende sea el punto final de la manifestación.

Información en proceso.

