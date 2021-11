Decenas de mujeres y madres de víctimas de feminicidio marchan este jueves en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

"No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal", no fue suicidio, fue feminicidio", "no, no me da la gana ser asesinada por quien dice que me ama", son algunas de las consignas con las que las madres de familia encabezan el contingente que salió alrededor de las 16:00 horas, del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

El contingente avanza a paso lento y deteniéndose a ratos, mientras mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rodean la manifestación sobre las aceras de Paseo de la Reforma.

Detrás de las madres de las víctimas de feminicidio está el contingente de la Coordinación del 8M, que piden la despenalización del aborto a nivel nacional y la no criminalización a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo.

Alrededor de 300 manifestantes avanzan sobre la vialidad, mientras integrantes del Bloque Negro van en la retaguardia haciendo destrozos.

Aquí habemos muchas que hemos sufrido violencia y por eso nuestras ganas de marchar para que nos escuchen" señaló Nayeli.

Las banderas moradas, carteles que exigen una sociedad libre de violencias colorean Paseo de la Reforma y los cánticos y golpes con martillos resuenan.

