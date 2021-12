Yareli le dice a su hermanito que ‘ahorita regresa’, sale a la calle y desaparece

México. Familiares de Yareli, una menor de 17 años, han pedido apoyo a las autoridades de Seguridad, ya que después de que saliera de casa el sábado 17 de diciembre por la mañana, la joven no ha regresado.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, Yareli de 17 años salió de su casa cuando estaba con su hermanito, a quien solo le dijo ‘ahorita regreso, no tardo’, pero las horas pasaron y los papás de la menor llegaron y notaron que no estaba en la vivienda.

Susana, mamá de Yareli, vive preocupada y pidiendo ayuda a las autoridades, pues ya son varios los días en que su hija salió de la casa ubicada en la colonia ampliación Las Torres y hasta el día de hoy no sabe nada de ella.

Ella no se hubiera ido por su voluntad sin avisar, siempre me avisaba donde estaba, si iba salir o a qué hora llegaría, nunca salía sola, por eso me angustia no saber de ella”, comentó muy angustiada su mamá, quien pide ayuda a las autoridades.