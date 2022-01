Melisa se forma durante 12 horas para tramitar su incapacidad de COVID

Ciudad de México. Un verdadero calvario fue el que vivió Melissa Salazar, quien después de intentar varias ocasiones sacar su incapacidad por internet no pudo, y tuvo que estar formada 12 horas para poder tramitarla de forma presencial.

Afirma que fueron horas de agonía estar formada afuera de su clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La joven asegura que el trámite en línea no funciona, a pesar de lo que el IMSS dice.

A mi jefe no le bastó con la prueba positiva y me descontó los días que falté desde que presenté síntomas, y en el IMSS no funcionan los permisos en línea y te dicen que tienes que venir aunque estés contagiado", dice Melissa.