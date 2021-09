Ciudad de México.- El youtuber mexicano y activista LGTBQ+, Hermillo ‘Milo’ Ibañez, fue hallado muerto en su departamento ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Según detalló el periodista Carlos Jimenez, el joven fue localizado “semidesnudo, amarrado y junto a una cruz”.

La Fiscalía de Grupos de Atención Prioritaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo una investigación del caso que sería tipificado como “crimen pasional o crimen de odio”.

El medio La Jornada, destacó que la última vez que se vio a Ibañez con vida fue durante el festejo del 16 de septiembre en la casa de una de sus amigas, presuntamente, él le avisó a la joven que ya había llegado a casa después de la fiesta.

Al día siguiente, el joven de 44 años de edad, ya no respondía los mensajes, por lo que conocidos acudieron el pasado 18 de septiembre al departamento de Ibañez quien ya había sido presuntamente asesinado.

Aunque en las imágenes presentadas por Jimenéz muestran la parte de un cuerpo atado a un costado de una cruz, usuarios en redes sociales aseguraron que no se trataba del jóven y mencionaron que había fallecido por causas naturales.

Una usuaria identificada como ‘Starx’, mencionó que una persona muy cercana a ‘Milo’ informó que el hombre había muerto a causa de un ataque cardiaco.

Milo falleció de un infarto. No se suicidó, No fue asesinado, No murió de SIDA. No falleció por ninguna de las teorías conspirativas que están armando”, se puede leer en la publicación.