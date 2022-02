Contra Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien presuntamente golpeó, amenazó y mantuvo retenidos en el salón de Cabildos de la demarcación a dos mandos de la Policía Auxiliar la noche del viernes, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación por los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y los que se acumulen.

Los hechos se derivaron de diferentes acciones llevadas a cabo para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación con la autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en donde se generó un diferendo con la relación a la competencia en la venta en vía pública en el perímetro entre Correo Mayor y Circunvalación, señaló Ulises Lara, vocero de la FGJ.

Dunia Ludlow, subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de Vía Pública, la tarde del viernes realizó un operativo para reubicar ambulantes en el centro y solicitó el apoyo de la Policía Auxiliar.

Esta acción generó una discusión en redes sociales entre ambas funcionarias.

Supuestamente, el reordenamiento que hizo la subsecretaria fue para asignar lugares en vía pública a una lideresa de ambulantes identificada como Jovita.

Diste la cita después de amenazar y ver que mi gente no se movió ni se intimidó. La invitación a trabajar es como lo mandata la Constitución de la Ciudad de México, y no por usos y costumbres. Si tienes datos de los que cobran cuotas o extorsionan, ¡denuncia, no te calles!, posteó Cuevas en su Twitter.