Ciudad de México.- Seguridad en CDMX: Tras los casos de asaltos en la CDMX, ciudadanos han tenido que recurrir a la compra de teléfonos celulares ‘fake’ para engañar a los ladrones.

Los costos de estos aparatos oscilan entre los 200 y 450 pesos dependiendo del modelo y son comercializados en el Centro Histórico y en locales de plazas como la de la tecnología, del celular y Meave.

Estos falsos dispositivos, que en un principio fueron usados como exhibición en los distribuidores de telefonía, no sirven para navegar en redes sociales, enviar y recibir mensajes o llamar.

Se trata de carcasas que simulan un smartphone real y son usados, a decir de los vendedores, para ser entregados en caso de un asalto y proteger el verdadero.

Son dummies, son teléfonos falsos, hasta pesan como un teléfono normal. Aquí los usaba para exhibirlos y no poner los verdaderos, pero últimamente se los está llevando la gente para los robos, para cuando los asalten den estos a los rateros y no el suyo, el bueno”, expuso a pregunta expresa la encargada de un local de telefonía en la Plaza del Celular.

En los pasillos, entre la venta de software de cómputo, cargadores, audífonos y las frases de los vendedores: “¿Qué buscabas, reparación, algún equipo?, te damos precio”, en las vitrinas y exhibidores hay cartulinas fluorescentes cuya leyenda es:“No son reales, son para los asaltos” o “Domis son demos del equipo no son teléfonos (sic)”.

La calidad de la réplica, en especial el modelo y el peso, de acuerdo con la locataria, puede ser crucial al momento de un robo, pues “el ratero no se va a poner a ver si [el celular] es real o no. Lo sienten y si sí pesa, no te van a decir nada”.