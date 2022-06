Seguridad en la Ciudad de México: José Cruz regresaba a casa para descansar cuando en el camino se encontró con su ex cuñado, con quien comenzó a discutir por viejos problemas, pero las cosas se salieron de control y el hombre lo apuñalo, dejándolo herido de muerte.

De acuerdo al reporte de las autoridades y a elgrafico.mx, los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando José caminaba por las calles de la colonia Paulino Navarro, de la alcaldía de Cuauhtémoc.

QUE NO SE TE PASE: VIDEO ‘Hay tantos asesinatos en México’, Papa Francisco lamenta muerte de sacerdotes jesuitas



¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

A unos metros de llegar a su casa, José se encontró con su ex cuñado, con quien comenzó a discutir por problemas familiares. Pero, en cierto momento, el agresor comenzó a comportarse más agresivo.

De las palabras, pasaron a los golpes, sin embargo, el agresor, en un descuido, sacó de entre sus pertenencias una navaja y sin dudar se la clavó a José a la altura del tórax, para después echarse a correr.

Seguridad en la Ciudad de México: No logra sobrevivir

Testigos de la pelea, al ver lo que había ocurrido, no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo los primeros en llegar los paramédicos, quienes, desafortunadamente, no pudieron hacer nada, ya que José ya no presentaba signos vitales.

NO TE PUEDES PERDER: Motociclistas asesinan a 2 hombres en pleno convivio, hay uno más grave



De inmediato, los elementos de la Policía implementaron un operativo para dar con el agresor, quien fue identificado por vecinos de la zona, afirmando ser hermano de la ex pareja de Jose Cruz.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del agresor.

NLD