Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que abrió una investigación por el intento de transfeminicidio en contra la activista Natalia Lane, quien fue acuchillada.

Los hechos se registraron la madrugada del domingo en un hotel de la colonia Portales, sobre la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.

La activista por los derechos trans fue agredida con un arma blanca y dos personas intentaron defenderla, sin embargo, los agresores también las atacaron.

“Me acuchillaron en la nuca, me estoy sintiendo muy mal, por favor… me acuchilló en la cara, en la nuca y en la mano… Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden", expresó Natalia mediante una transmisión en Facebook.

Natalia, junto con las dos personas que resultaron heridas tras intentar defenderla, fueron llevadas a hospitales ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza y Benito Juárez.

FGR investiga intento de transfeminicidio a Natalia Lane

De acuerdo a un comunicado de la FGJCDMX se ha iniciado una investigación en conjunto con la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

"Las indagatorias iniciadas por la Coordinación General de Investigación Territorial, y que continuarán su integración en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron notificados de que la víctima se encontraba lesionada al interior de una de las habitaciones del establecimiento, así como dos empleados que acudieron en su apoyo", informó la dependencia.

La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, afirmó que estará atento a que la investigación del ataque en contra de la activista transexual.

"No puede pasar por alto que estos hechos de violencia de género suceden en el marco de un encendido clima de discurso de odio en el país, alentado con motivo de planteamientos transfóbicos realizados desde diferentes ámbitos, incluida la arena legislativa federal", detalló la dependencia.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT México ha registrado 257 casos de transfeminicidio en los últimos 5 años y el promedio de edad de las víctimas es de 30 años.

