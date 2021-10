David Páramo agradeció a quienes le salvaron la vida junto a su hijo de 5 años luego de la filtración de su rescate durante un accidente automovilístico.

El pasado 30 de abril, David Páramo, colaborador en el programa de Ciro Gómez Leyva en Imagen TV, tuvo un accidente automovilístico tras un derrame cerebral.

David Páramo estuvo varios meses hospitalizado en Santa Fe, en terapia intensiva, hasta que logró recuperarse y reintegrarse a la televisión a finales de septiembre.

A casi seis meses del accidente de David Páramo, el periodista agradeció a quienes le salvaron la vida luego de que se filtrara un video de su rescate.

Me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo... sin ustedes hoy no estaría aquí", escribió el también conocido como "el padre del análisis superior".