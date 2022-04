Ciudad de México.- El hombre que atropelló en dos ocasiones a una adulta mayor en la CDMX ha quedado en libertad, familiares de la víctima denuncian que el responsable es hijo de una funcionaria.

El pasado 10 de abril, la señora María Villegas, de 70 años, caminaba por las calles de la colonia Prados Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, cuando un hombre de 27 años la atropelló.

Cámaras de seguridad lograron captar el momento en que muestra a la mujer dando la espalda cuando el automóvil se echa en reversa y la arrolla.

En un momento, el vehículo se quedó detenido al ver a un hombre que le pedía que parara, sin embargo, volvió a avanzar pasando por encima de la mujer.

Al percatarse de lo sucedido, el hombre intentó darse a la fuga, pero como había policías debido a la consulta de revocación de mandato que se efectuaba ese domingo, los elementos lograron detenerlo, según detalló al medio Telediario, Carmen, la hija de la víctima.

“Pasó encima de ella como si fuera un tope; pasa de reversa y hacia enfrente… no contaba con que la calle era cerrada y afortunadamente los vecinos se fueron detrás de él, como era el día de las votaciones había una patrulla y lo pudieron detener”, contó Carmen.

Liberan a responsable en CDMX

Tras una audiencia este viernes, el hombre de 27 años fue puesto en libertad, lo que ocasionó la molestia de los familiares de María, quienes ya habían denunciado que el juez se comportaba amable con el responsable e intolerante con la defensa.

“Yo no soy juez ni nada que se le parezca, pero por lo que yo vi. La verdad es que sí temo que no haya justicia. Simplemente por mi apreciación que tuve de la actitud del juez hacia él y la actitud del juez hacia nosotros; no se me hace normal porque generalmente proteges a la víctima, pero fue al revés”, expresó Carmen.

Carmen detalló que el caso quedó impune debido a que el hombre es hijo de una funcionaria por lo que fue puesto en libertad y solo tendrá que ir al Reclusorio Norte para firmar.

“El juez le dio la libertad de alguna manera, nada más tiene que venir a firmar, eso de qué sirve”, lamentó Carmen.

