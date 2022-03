Ciudad de México.- Un policía auxiliar cometió un presunto abuso contra una persona con discapacidad auditiva al sostenerlo del cuello y no dejarlo subir al Metro de la Línea 4.

En el video, se observa que a pesar de que el hombre le mencionaba con señas que no podía oír, el policía a gritos le decía que no lo iba dejar pasar.

Además, el policía colocó su brazo sobre el cuello de la víctima y a gritos insistía en que no lo dejaría subir al Metro.

En el video se observa que son dos personas con discapacidad auditiva con los que sostiene la agresión verbal.

Insistentemente, ambos hombres le indican que no escuchaban, pero el policía auxiliar no hizo caso.

"¿Qué te pedí? No te voy a dejar abordar, no, estás mal", le gritaba el policía.

"Salte, así no vas abordar, no vas abordar, no vas abordar, retírate".

Suspenden a policía y se disculpan con hombre

El director del Metro, Roberto Capuano, ofreció disculpas a la víctima y aseguró que el policía fue suspendido luego de los hechos en la estación San Lázaro.

"Comparto la indignación, me disculpo a nombre del sistema", expuso el director tras la viralización de la agresión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el policía será investigado por Asuntos Internos.

"Se le inició carpeta de investigación", informó.