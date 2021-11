Accidentes en moto: aumentan en Celaya tras ataques a Tránsitos

Celaya, Guanajuato.- Los accidentes en moto han aumentado durante la última semana y una de las causas podría ser que ya no se han realizado los operativos realizados por agentes de vialidad, tras los ataques que sufrieron.

Así lo admitió el director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez quien señaló que en la última semana los accidentes en motocicleta han aumentado un 10 por ciento además de que personas han fallecido y se han tenido daños materiales de consideración.

Tan solo en la última semana se ha reportado la muerte de tres personas, entre ellos un niño, por accidentes en motocicleta.

El 4 de noviembre, una pareja circulaba a bordo de su motocicleta en el Camino a San José de Guanajuato cuando fueron impactados por un vehículo dejando como saldo una mujer muerta.

El miércoles por la tarde, un niño falleció y sus papás quedaron gravemente heridos luego de sufrir un aparatoso accidente cuando la motocicleta en la que viajaban chocó contra una camioneta en la colonia Geovillas Los Sauces.

La madrugada del jueves, una pareja que iba a bordo de una motocicleta derrapó en el bulevar Adolfo López Mateos y a pesar de llevar su caso la mujer murió tras el accidente.

El director de Tránsito admitió que tras los ataques a agentes de vialidad la semana pasada se ya no se han implementado los operativos viales permanentes que se instalaban en diferentes avenidas de la ciudad.

No sé si sea la percepción de la ciudadanía y la cultura de que no ve un dispositivo pero la ciudadanía sabe que debe de respetar los límites de velocidad, traer su equipo de seguridad pero no ven los dispositivos y regresan a lo mismo”, afirmó.