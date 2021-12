Alcalde de Celaya: foros de seguridad deben pasar a la acción

Celaya.- El alcalde de la ciudad, Javier Mendoza, señaló que más que hacer estos foros de seguridad se debe pasar a la acción, haciendo metodología con especialistas y profesionales para que llegue a la ciudadanía.

Lo importante es que estos foros tengan resultado, si no tienen resultado, no volvemos a hacer foros, la gente no va a confiar en nosotros, tenemos que dar resultados”, señaló el alcalde entrevista.