Celaya, Guanajuato.- Los integrantes de la Plataforma Celaya de Reconstrucción del Tejido Social y Reconstruyendo al Bajío A. C., solicitaron el apoyo de los alcaldes en región Laja-Bajío para respaldar los proyectos.

El presidente de Reconstruyendo al Bajío, Mario Coello Muñoz de Cote, señaló que es fundamental reconstruir el tejido social de la región, pero para ello se necesita un arduo trabajo de colaboración entre los diferentes actores de la sociedad.

No estamos tratando de descubrir el hilo negro, es todo un estudio que se ha hecho con determinados pasos que se tienen que ir siguiendo para que no se hagan esfuerzos asilados y sin efectividad. No podemos hacerlo solos, sino tienen que ser en conjunto la sociedad organizada, la academia, el gobierno y la participación de la iglesia es muy importante como embajadores”, aseguró el empresario.