Celaya, Guanajuato.- Los cortes de la energía eléctrica que se han registrado en los últimos días en Celaya se deben a los fuertes vientos y a variaciones de voltaje provocadas por empresas que están instaladas al norte de la ciudad.

Así lo informó el alcalde, Javier Mendoza Márquez, luego de tener una reunión con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por el jefe de la zona Celaya, José Luis González Salomón, a quienes pidió que se trate de regularizar el problema.

Hay mucha variación de voltaje, ayer (martes) hacía mucho aire y parece ser que me decían que era una de las razones por las cuales estaba variando el voltaje aquí en algunas colonias y comunidades y en comunidades del norte el problema es que hay algunas empresas, que en determinado momento, en que arrancan motores y equipos que tienen y jalan demasiada luz y desprotege a líneas de uso doméstico”, explicó.

Durante las últimas dos semanas, vecinos de varias colonias y comunidades de Celaya han reportado apagones que pueden durar algunos minutos o varias horas además de variaciones voltaje que afectan a electrodomésticos.

Los reportes han sido de colonias como Pinos, Alameda, Gran Hacienda, La Herradura, Real de Arboledas, Lagos, Suiza, Paseo del Campestre, Villas del Benavente, La Misión, Los Álamos, Emiliano Zapata, Residencial Tecnológico, San Juanico y comunidades como San Juan de la Vega, Rincón de Tamayo, entre otras.

La noche del martes, vecinos de las colonias Zona de Oro y Girasoles reportaron que se habían quedado sin energía eléctrica durante tres horas.

Javier Mendoza señaló que hay empresas que están demandando mayor producción y energía eléctrica que podría estar provocando estos problemas; sin embargo, hasta el momento no hay reportes de daños en empresas por estos apagones.

No es falta de electricidad, lo que pasa es que falta equilibrar las fuerzas para que no tengamos tantas variaciones de voltaje, si hay suficiente energía, no tenemos problema de energía”, comentó.