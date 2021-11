Aprovechan a vacunarse en Celaya

Celaya, Guanajuato.- La jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 18 años en su primera dosis continuó en Celaya, la cual se ha conjuntado con la campaña de vacunación contra la influenza.

Es de resaltar que se estuvo vacunando únicamente la primera dosis, para todas las personas mayores de 18 años, embarazadas mayores de 18 años a partir de nueve semanas de gestación y personas foráneas.

La vacuna que se estuvo aplicando es Sputnik V, de origen ruso.

Sin embargo, durante el día no hubo fila para la aplicación contra COVID-19.

No tardé nada, y no me dolió el piquete, no me había podido vacunar por el trabajo, pero estando aquí en el centro aproveche”, comentó uno de los jóvenes que se vacunó.