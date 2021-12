“Ataques a policías son muy focalizados”: Javier Mendoza

Celaya, Guanajuato.- Tras el asesinato de cuatro elementos de seguridad en lo que va de la administración, el presidente municipal de Celaya aseguró que los ataques a policías han sido muy focalizados y no dirigidos hacía la corporación policiaca.

Son hechos que se han estado dando, yo no quisiera hablar de la corporación, sin embargo le ha tocado lamentablemente a algunos elementos de la misma corporación pero no forzosamente podemos hablar de que es en contra de la corporación, yo creo que son hechos muy dirigidos, muy focalizados pero finalmente le tocará a la fiscalía investigar y averiguar de qué se trata el asunto”, afirmó.

El martes pasado, un policía municipal fue asesinado a balazos cuando se encontraba en una vulcanizadora en avenida Constituyentes cuando estaba en su día de descanso.

Javier Mendoza lamentó este hecho y señaló que le corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones correspondientes.

Muy lamentable, independientemente de que haya sido policía es un ser humano y nos duele mucho, lo lamentamos, desgraciadamente estaba en un día franco ahora la fiscalía tendrá que investigar para saber cuál fue la causa o el origen del problema”, comentó.

Este fue el segundo policía municipal asesinado durante la actual administración municipal, además de que otros dos tránsitos fueron asesinados el pasado 2 de noviembre.

Otros dos agentes de vialidad resultaron heridos en un ataque a balazos ocurrido el 1 de noviembre y una policía municipal también resultó herida durante el ataque del 23 de noviembre en avenida Irrigación.

“Muchas veces son modus operandi de las bandas para hostigar pero no sabemos, yo no quisiera adelantar vísperas porque no tengo elementos para hacerlo”, dijo el alcalde.

Sobre los protocolos de seguridad con los que cuentan los elementos policiacos, Javier Mendoza mencionó que le corresponde a cada uno los cuidados que puedan tener.

“Son seres humanos, son ciudadanos que tienen que hacer su vida normal y la corporación no puede andar cuidándolos tampoco, ya dependerá de cada uno los cuidados que pueda tener de su persona”, indicó.

El alcalde reiteró que desde el gobierno municipal se está generando una coordinación institucional entre la Guardia Nacional, Sedena y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para fortalecer la seguridad en el municipio.

Estamos trabajando intensamente, no bajamos la guardia, el lunes pasado me reuní con los generales de las zona regional y de la 12 y 16, con el enlace de la Sedena, con los diputados y el presidente

Finalmente, el presidente municipal dijo que continúan las investigaciones al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para descartar que haya elementos infiltrados del crimen organizado y descartó que se haya detectado algún caso.

Se está trabajando intensamente en la dirección de asuntos internos para poder limpiar todo lo que sea necesario. No estamos exentos de que pudiéramos tener por ahí todavía personal infiltrado”, puntualizó.

