Ayuntamiento de Celaya no fue notificado de la situación del Parque Lineal

Celaya.- El Ayuntamiento de Celaya no ha sido notificado sobre la situación legal en la que se encuentra el Parque Lineal. Así lo aseguró el regidor independiente Mauricio Hernández, quien señaló que no han sido convocados para saber el estatus actual del litigio. Pero anticipó que buscará que se realice una auditoría jurídica.

“Sabemos cuál es la controversia que existe no así el momento actual del estado procesal del caso, sabemos que ha surgido información importante respecto a resoluciones por las vías de los amparos y el Ayuntamiento debería tener conocimiento y estamos a la espera de que la alcaldesa nos convoque”, señaló.

Luego de que el Gobierno municipal perdiera un amparo que lo deja a punto de perder el terreno donde fue construido el Parque Lineal, la alcaldesa Elvira Paniagua aseguró que informaría al Ayuntamiento.

Mauricio Hernández admitió que el litigio en el que se encuentra el Parque Lineal no es un caso que haya tratado el Ayuntamiento durante los casi tres años que los funcionarios llevan en el cargo.

“Necesitamos saber cuál ha sido lo que esta administración en particular hizo en este caso”, puntualizó.

El coordinador de la fracción independiente calificó como preocupante que el caso se intente solucionar a través de declaraciones públicas y opinó que es crucial que tanto el Gobierno municipal como la defensa de la familia Hernández Gallego se sienten para conocer sus posturas y analizar mecanismos para solucionar los conflictos.

Me parece que ante todo se debería privilegiar un ambiente de cordialidad y negociación para que el Municipio no pierda no solamente lo que representa patrimonialmente el parque, sino socialmente que se ha venido consolidando con mucho trabajo como un núcleo de convivencia social”, destacó el edil.