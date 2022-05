Comparten videos de balacera en palenque en Celaya; autoridades niegan ataque

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que no tuvo ningún reporte de balazos ni del ataque armado en un jaripeo en la comunidad La Luz, en Celaya, a pesar de que usuarios en redes sociales y grupos de WhatsApp publicaron un video y una fotografía del salón "La Palma".

En la grabación de 11 segundos se escuchan disparos mientras la gente corre y se tira al suelo tras la balacera.

Según testigos, hombres armados ingresaron al salón donde se celebraba un jaripeo y dispararon en varias ocasiones.

En el lugar hubo heridos, pero fueron trasladados a un hospital por sus propios medios.

En una fotografía que compartieron se observa mucha sangre en uno de los baños.

Niegan autoridades ataque pese a operativo

La noche de este domingo se registró un fuerte operativo en el salón de fiestas “La Palma”, en la comunidad La Luz, donde más de 20 elementos de la Guardia Nacional cerraron el acceso con camionetas y no dejaban entrar o salir a las personas.

A pesar de las imágenes y videos de la balacera en el salón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya descartó el ataque.

"No hubo reporte sobre detonaciones de arma de fuego. No hay personas lesionadas o fallecidas. No hubo ataque en contra de la ciudadanía y no hubo personas evacuadas" se puede leer en el comunicado.

La Fiscalía General del Estado y autoridades federales no emitieron información del caso.

MCMH