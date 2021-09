COVID-19 Celaya: muere estudiante de Universidad de Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- Un estudiante de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra, falleció a causa del COVID-19.

Jaime Arturo Ochoa Rodríguez, alumno del séptimo semestre de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación murió el miércoles pasado por coronavirus.

Así lo confirmaron amigos del joven de 21 años quien era originario de Tarimoro.

El Comité Estudiantil de Fisioterapia de la UG publicó una esquela en su página oficial de Facebook en donde lamentó el fallecimiento del estudiante.

AM solicitó información al área de Comunicación de la Universidad de Guanajuato sin embargo, hasta la mañana de este viernes no habían emitido una postura oficial sobre este caso.

Compañeros de Jaime Arturo aseguraron que no han sido canceladas las clases presenciales, pues él las tomaba virtuales, por lo que no habría más posibilidades de contagios.

Sin embargo, algunos amigos aceptaron que hubo algunos contactos con algunos de sus compañeros, por lo que como medida de prevención para evitar la propagación del virus, las clases presenciales en la sede Mutualismo del campus Celaya-Salvatierra fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

En dicha sede se imparte además de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, la licenciatura en Nutrición y la ingeniería en Biotecnología.

Alumnos de esta sede confirmaron que desde la tarde del jueves se les notificó que las clases serían únicamente en línea.

Personal de vigilancia de la institución también confirmó que este viernes se suspendieron las clases presenciales en esta sede y no hay fecha para que se reanuden.

El ciclo escolar de la Universidad de Guanajuato inició desde el pasado 9 de agosto en formato híbrido y una semana después se reanudaron parcialmente las clases presenciales, sin embargo la mayoría de las clases son impartidas en línea.

En redes sociales, amigos y compañeros de Jaime rechazan que las clases hayan sido suspendidas y menos por su muerte.

En grupos de Whatsapp de compañeros circulan comunicados que niegan la suspensión.

En Facebook sus compañeros han mostrado su descontento con la versión de la suspensión de clases.

Nuestro compañero JAMÁS asistió a clases presenciales, se me hace una injusticia que estén publicando este tipo de cosas en páginas amarillistas. Por él no se suspendieron las clases, el no es el motivo, NO ASISTIÓ A LA ESCUELA. Dejen de estar difundiendo información falsa porque afectan la familia y compañeros que estamos muy afectados por la pérdida. Los contagios de más son por los que andan en pedas y ahorita si están mamando culpando”, escribió una de sus compañeras en Facebook.