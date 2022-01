Celaya.- Durante el primer día de vacunación de terceras dosis para personas mayores de 50 años en Celaya, varias personas acudieron con síntomas similares a los del COVID-19, algunos lograron vacunarse pero en su mayoría se les recomendó no hacerlo.

Si tengo tos y molestias en la garganta pero no me he hecho la prueba ¿me puedo vacunar?”, preguntó una mujer a los servidores de la nación antes de entrar al Parque Ximhai.

Los representantes federales le preguntaron a la mujer si tenía más síntomas y le recomendaron mejor asistir a su centro de salud, mantenerse bien hidratada y acudir por su dosis de refuerzo en una próxima jornada de vacunación.

Como este caso, varios otros se acercaron a los accesos de los dos puntos habilitados en Celaya a preguntar si se podían vacunar en caso de tener síntomas o por haber estado en contacto con una persona enferma de COVID-19.

Hace unos días tuve contacto con una persona que resultó positiva, yo no me he hecho la prueba ni he tenido síntomas”, preguntó otra mujer en el acceso del Tecnológico de Celaya.

En las filas de la vacunación también se pudo observar a algunas personas que presentaban tos.

Un hombre que presentaba una intensa tos y escurrimiento nasal mientras estaba en la fila del Parque Ximhai, logró esquivar fácilmente el filtro de acceso donde solo se le proporcionó gel antibacterial.

Al interior del parque continuó tosiendo mientras se formaba en la fila para revisar la documentación y en unos minutos se le aplicó la vacuna.

José Martínez, de 57 años, se percató de este y otros ejemplos y lamentó que las personas acudan con síntomas de coronavirus.

La atención en general es muy buena, lo que me estoy percatando es de personas que vienen con síntomas o las escuchas toser cuando estás en la fila. Es lamentable que no entendamos, desde un principio se ha dicho que no hay que vacunarse si se presentan síntomas”, aseguró.

Piden no acudir con síntomas

Las personas que tengan COVID-19 o presenten síntomas similares no deben acudir a los centros de vacunación a solicitar su dosis de refuerzo.

Así lo recomendó el director regional de Programas del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos quien pidió a las personas que tengan síntomas esperar a otros procesos de vacunación donde podrán recibir su tercera dosis.

La recomendación es quedarse en casa porque en el dado caso de que si tenga el contagio y es algo que no podemos saber en el momento, puede generar más contagios y la recomendación es que no acudan a aplicarse su vacuna y esperen a otros procesos”, señaló el funcionario.

Gerardo Sierra señaló que si bien la delegación del Bienestar no es especialista en temas de salud, las instrucciones médicas coinciden en que no es recomendable vacunarse si tiene COVID-19 o presenta síntomas similares.

Nosotros no somos especialistas en el tema y siempre tocamos base con los médicos quienes nos dicen que una persona que tiene detectado el COVID no se la puede aplicar y tiene que esperar al menos 15 días y quien no tiene firmeza tampoco es recomendable porque los efectos de la vacuna pueden ser muy fuertes”, señaló.

El funcionario reiteró que está garantizado que las personas que estén enfermas de coronavirus o presenten síntomas similares pueden vacunarse cuando se activen procesos de otros sectores.

Sin ningún problema pueden acudir a otros procesos, es mejor esperar a que se active otro proceso en su municipio o en la región y cumplir con su dosis de refuerzo”, puntualizó.

Tardan 20 minutos en vacunarse

La vacunación de dosis de refuerzo para mayores de 50 años en Celaya se desarrolló este viernes de forma rápida y fluida en los dos puntos habilitados.

Rubén Gómez acudió al Parque Ximhai a la 1 de la tarde pensando que duraría más tiempo en ser vacunado, sin embargo en menos de 25 minutos salió vacunado.

La verdad fue bastante rápido, no tuve ningún problema con las primeras dosis y con esta ya me siento más tranquilo”, aseguró.

A pesar de que por la mañana había una larga fila, las personas tardaban en promedio menos de media hora en ser vacunados.

En dicho parque se habilitó un módulo de vacunación en el estacionamiento donde las personas con movilidad reducida se podían vacunar sin bajarse de su vehículo.

En el Tecnológico de Celaya, las personas tardaban en promedio media hora en ser vacunados, sin embargo las personas que acudían sin su expediente de vacunación se les pedía irlo a imprimir a un internet que está enfrente del instituto.

