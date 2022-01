Celaya.- Los casos activos de COVID-19 se quintuplicaron durante las últimas tres semanas en el municipio.

La Secretaría de Salud del estado reportó ayer que en Celaya había mil 109 personas enfermas de coronavirus, mientras que hace tres semanas, el 1 de enero, se reportaron 226 casos activos.

Durante las primeras tres semanas del año, en Celaya se han confirmado 2 mil 302 casos de COVID-19, lo que convierte a enero en el mes con más casos desde que comenzó la pandemia.

En la última semana, la dependencia estatal de salud informó que mil 76 pruebas dieron positivo a coronavirus siendo la semana con más casos confirmados de toda la pandemia y un incremento del 24 por ciento a comparación de la semana pasada.

A pesar del exponencial aumento en los contagios, los fallecimientos a causa del virus no han incrementado en la misma magnitud.

Según datos preliminares de la Secretaría de Salud de Guanajuato, durante enero han fallecido 15 personas por COVID-19 que eran residentes de Celaya, de las cuales 10 no tenían ninguna vacuna, tres tenían solo una vacuna y dos hombres tenían su esquema de vacunación completo pero tenían diversas enfermedades previas.

Desde que comenzó la pandemia, en Celaya se han confirmado 21 mil 455 casos y mil 250 fallecimientos a causa del COVID-19.

Tras el cambio al semáforo amarillo que entrará en vigor este lunes, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza hizo un llamado a que los ciudadanos tomen conciencia sobre la contingencia sanitaria.

Javier Mendoza informó que este fin de semana se reuniría con su gabinete en materia de salud para afinar las estrategias que se estarán aplicando con base a los cambios del semáforo epidemiológico estatal.

No va a ser suficiente que lleguemos a hablar de multas y de tolerancia, tenemos que ser bien responsables. Los invito a que sigamos cuidando mucho el tema de la salud, si no lo cuidamos nosotros, aunque haya vacunas, restricciones o multas no lo vamos a resolver”, indicó.