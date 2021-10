Celaya.- Sin inconvenientes y una afluencia tranquila se llevó a cabo el tercer día de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en su primera dosis contra COVID-19, en Celaya.

A las 2 de la tarde, en el centro de vacunación del Instituto Tecnológico de Celaya no había fila, por lo que conforme las personas iban llegando, las iban pasando.

En ciertos momentos se congregaba una pequeña fila de aproximadamente 15 personas, pero solo tenían que esperar unos diez minutos y los dejaban entrar, esto para evitar que hubiera gran aforo de personas.

No tardé nada, creo más en lo que llegaba y estacionaba la moto, pero ya al llegar te pasan de volada, toman tus datos, checan que todo esté bien y te vacunan, luego solo esperas que no te de alguna reacción y listo”, comentó el joven Mario, momentos después de recibir la vacuna.

También se pudo observar a algunos adultos mayores que acudieron por su vacuna, ya que por algún motivo no se las habían podido aplicar.

Juan José, de 51 años, apenas recibió su primera dosis contra COVID-19.

A mis 51 años que tengo, no me la quería poner, pero si fue necesario, porque si no más adelante hay consecuencias y yo no quería vacunarme por temor, por miedo a la reacción, pero ya no”, comentó.