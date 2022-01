Celaya.- Empresarios de Celaya criticaron el hecho de que los trabajos de la carretera Celaya-Empalme Escobedo aún continúen y la vialidad ya tenga daños.

Señalaron que no puede ser posible que haya este tipo de fallas y, además, es inaceptable que se entregue un trabajo mal hecho.

Juan Yúdico, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, comentó que es la carretera más transitada de la zona y se requiere que esté en condiciones óptimas.

La circulación y el flujo vehicular que hay en esa carretera es muy importante, no podemos permitir que se entregue un trabajo mal hecho; exhortamos a las autoridades a que se corrija todo esto, se tomen las medidas necesarias y prudentes para que esta vía tenga las condiciones idóneas para su uso”, comentó.

Resaltó que lo importante es que si ya se hizo una muy buena inversión en esta carretera, se haga de la mejor manera.

Jorge Rincón, fundador del Círculo de Empresarios Celaya, dijo que es increíble que una obra falle de esa manera.

No sé si reír o llorar, es increíble que una obra falle tan escandalosamente como esta que observa el AM. Urge una revisión de los materiales o procesos, pero lo importante es no recibir una obra con tales deficiencias”, declaró.