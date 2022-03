Celaya: Atienden a 52 heridos durante ‘truenos’ en Carnaval de San Juan de la Vega

Celaya, Guanajuato.- La tradición de los “truenos” este Martes de Carnaval en honor a San Juan Bautista o "San Juanito" dejó como resultado 52 personas heridas, 2 trasladados a un hospital, en un evento en el que participaron 16 mil personas en esta tradición de Celaya.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya consideró que fue un martes "tranquilo", en el operativo de vigilancia de los “truenos” participaron 200 personas, entre personal de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Tránsito y Policía Vial y Fiscalización de Celaya.

El Director de Protección Civil de Celaya, Marco Antonio Villa Corral, mencionó que el problema al que se enfrentaron fue que los habitantes no respetaron el espacio que se destinó para los "truenos".

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"La población no hizo caso a las indicaciones de que fuera en una zona concentrada. La gente en donde encontró una superficie rígida realizaron el estallido", comentó.

LEE TAMBIÉN: Retumba San Juan de la Vega con tradicionales ‘truenos’ de Martes de Carnaval

El operativo se concentró en una finca que se encuentra en la entrada de la comunidad y a un lado de terrenos de cultivo.

¿Qué son los ‘truenos’ de San Juan de la Vega?

Hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad festejaron otro año una tradición que es considerada radical para unas personas, pero para otros es agradecer un año más de vida, un milagro o pagar alguna manda a San Juan Bautista o “San Juanito”, como se le conoce en la comunidad.

Este festejo se trata de colocar bolsas llenas de pirotecnia artesanal; ya sea de 100, 200, 500 y hasta mil gramos de material, amarradas a un marro y hacerlos tronar en un metal colocado en el suelo.

“Los truenos” de San Juan de la Vega son famosos a nivel internacional. Hace algunos años la BBC de Londres estuvo cubriendo tan arriesgada costumbre y el programa Welcome To Earth (Bievenidos a la Tierra), de la plataforma Disney Plus, también presentó esta controversial tradición celayense, en un capítulo narrado por el actor Will Smith.

LEE TAMBIÉN: Celaya: Familia preparaba ‘truenos’, explota pólvora y sufren graves quemaduras

El recorrido de la imagen de San Juan Bautista inició en la calle Miguel Hidalgo y terminó en la calle Antonio Caso y Tenochtitlán.

La Dirección de Fiscalización revisó 30 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 14 de ellos permanecieron cerrados y se clausuraron 16 refrigeradores que incumplieron con la Ley Seca.

A las 2:00 de la tarde terminó el operativo con un "saldo blanco", solo 2 personas fueron trasladadas por fractura y los otros heridos fueron atendidos en el lugar.

MCMH