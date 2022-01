Celaya COVID: Confinamiento sería "mortal" para empresas

Celaya.- Víctor Manuel Macías Paredes, presidente de Canacintra Celaya, y Juan Yudico, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Celaya, señalaron que esta cuarta ola de contagios de COVID-19 afecta gravemente al sector empresarial, además de que un nuevo confinamiento sería “mortal” para el sector.

Macías Paredes resaltó que la pandemia sigue “pegando” al sector, y que sí hay falta de personal, ya que se les ha dado el espacio para que estén confinados los que tienen algún síntoma.

“Creo que la mayoría de la industria estamos en esa manera de trabajo, muchos estaban pidiendo que tengan su prueba que salió positiva, y muchos de ellos están en el IMSS, pero hay largas filas, incluso algunas empresas están pagando las pruebas a sus trabajadores que tienen algún síntoma, y en algunos otros casos, con las empresas medianas o grandes que ya tienen el sustento o el capital para comprar pruebas las están haciendo en sus instalaciones, eso lo están haciendo las armadoras, los demás sí carecemos de ese capital y está más complicado, pero sí hay falta de personal, pero sí los seguimos apoyando”, comentó.

Y donde más se han dado los contagios es a nivel del transporte, ya que no hay manera de mantener la sana distancia.

Resaltó que ante esta ola, y afirma que aumentó en un 20% el contagio, de cada cien empleados andan entre 15 a 20 que se han ausentado por el COVID-19.

Además comentó que ahora son menos días los que se van de incapacidad, pero se les pide una segunda prueba posterior a que dieron positivo, se dejan pasar siete y hacer una segunda prueba.

“Sí nos ha afectado, sobre todo a las empresas del ramo automotriz, no estamos al cien, nos ha afectado la recesión económica, estamos superando no solo la pandemia, sino la recesión que traemos desde el 2018, 1019 y obviamente no hemos despejado al cien por ciento, estamos en una reactivación, además no tenemos todas las líneas de producción, incluso ha habido paros técnicos en algunos sectores”, señaló.

En ese tema explicó que el ramo de la agroindustria es el que no ha parado, pues al ser un sector esencial, no ha parado.

Por su parte, Juan Yudico resaltó que las empresas siguen cuidando, manteniendo las medidas de precaución, mismas que han funcionado desde que comenzó la pandemia, tales como hacer unos trabajos en casa, y otros de manera presencial.

“Pero principalmente usando el cubrebocas, la sana distancia, como medida de control primaria, hemos detectado que la gente no se está enfermando en las empresas, ya que se llevan los protocolos de seguridad, somos muy estrictos en ellas, la gente es consciente, el problema viene posterior, viene en lo que es los transportes públicos, que aunque al final, la gente está consciente pero se bajan las medidas, y sobretodo en casa, si vemos que al final se pierden las medidas de control por la convivencia que se tiene”, resaltó.

Además que han notado mayor número de contagios en la población joven, siendo la fuente de esparcimiento del virus.

“En las empresas se está viendo ausentismo, de alguna forma, pero la verdad los compañeros cercanos no se están contagiando, sino que se van contagiando, aleatoriamente, no por grupos, por lo que nos da esa señal que mencionaba”, resaltó.

Por lo que siguen dividiendo las actividades, las que se pueden hacer en casa o en línea así se están haciendo y otras, que sean indispensables, si de manera presencial.

Finalmente, comentó que si hubiera un nuevo confinamiento sería algo grave y muchas empresas no podrán aguantar eso.

