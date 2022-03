Celaya.- Se realizó la entrega de los primeros amparos ya autorizados por el Juzgado Civil de Distrito para su posterior evaluación médica y posible aplicación de la vacuna contra COVID-19 para niños de 12 a 14 años.

Esta es una iniciativa del PRI a nivel estatal, a cargo de la licenciada Norma Parra, que es la secretaria de vinculación del partido.

En la ciudad, quien se encargó de recibir y llevar todos los amparos al Juzgado Civil de Distrito, fue Claudia Salazar, regidora del partido tricolor en el Ayuntamiento de Celaya.

Es de resaltar que en este primer bloque se recibieron más de mil solicitudes, y en esta ocasión se citaron a los primeros 63 padres de familia, cuyo amparo ya fue autorizado por el juzgado.

Norma Parra explicó que se le estará llamando a cada padre de familia, para que acudan, ya sea el 15 de marzo, el 22 de marzo o el 5 de abril al hospital materno infantil de Irapuato para la evaluación médica, y de ser aprobados, para los niños de 12 a 14 años es probable que ese mismo día se les aplique su vacuna contra COVID-19.

Explicó que en el caso de los niños de 5 a 11 años que sus padres tramitaron amparo, solo acudirán a la evaluación, hasta que haya autorizado en el país que este rango de edad pueda ser vacunado.

Además: Llegan 20 médicos residentes a Hospital General de Celaya

La regidora y la secretaria de vinculación comentaron que este es el primer paso para que los niños puedan ser vacunados con la vacuna Pfizer, que es la única autorizada para menores, y que solo es cuestión de esperar que se autorice la vacunación a este rango de edad, y así ser vacunados contra COVID-19.

La señora María Trinidad Rodríguez fue la primera persona que llevó su documentación para recibir el amparo, ella tiene a un hijo con asma y comentó que esta iniciativa es muy buena, pues le preocupa la salud de su hijo.

“Yo fui la número uno para tramitar el amparo, mi interés es mi hijo, en ese entonces él tenía diez años, y es asmático, y para mí el regreso a clases es muy apremiante, de que llegara a contagiarse, pues él ya está mal de sus pulmones, si llegara a contagiarse es lo primero que afectaría, por eso es muy importante”, comentó la señora.

Por ello, dijo que tenía la inquietud de un amparo, pero por circunstancias económicas no podía hacerlo, y con esto ahora espera que sí lo vacunen.

“Desgraciadamente, a nosotros en mi familia ya nos dio el COVID-19, ya estábamos vacunados y mis hijas también, él fue el único que gracias a Dios no se contagió y tuvimos que aislarlo, y fue una parte emocional difícil, el tener que separarlo de la familia, por lo mismo y para mí, que la SEP está diciendo que en abril o mayo se van a quitar los cubrebocas, para mí no es confianza”, externó.

A sabiendas de que su hijo tiene mayor riesgo, y que han muerto varios niños de esta enfermedad, esta situación le preocupa.

Desde hace dos años, a raíz de la pandemia, dijo que se han mantenido encerrados, no saliendo para casi nada, salvo lo elemental, e incluso hasta que se dieron las clases de manera presencial pudo salir de nuevo.

Y aunque hizo todo lo posible para que se quedara, ya que teme que pueda enfermarse y ser hospitalizado, ya que por su enfermedad, tiene varios gastos cotidianos, mismos que son difíciles de solventar y el riesgo que conlleva.

Mi hijo ha estado temeroso, porque lamentablemente uno le pasa los temores y le afectó mucho que nosotros nos enfermamos de COVID19 y nos separamos, le afectó emocionalmente y espero que con esto cambie, además hacemos mucho énfasis en los hábitos, de que no se quite el cubrebocas en ningún momento, que use el gel constantemente, participaba en equipos de fútbol, no lo llevo, no lo he dejado salir con sus vecinitos y todo eso le ha afectado,hasta ahora si ha salido poco, con la condición que no se quite el cubrebocas”.