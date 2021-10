Celaya.- Para contar con una policía con mayores herramientas tácticas y de nivel profesional, se impartió el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo y Competencias Básicas para la Función Policial a 265 elementos quienes recibieron su certificado de culminación.

Celaya: Concluyen formación 265 policías municipales.

La presidenta municipal, Elvira Paniagua encabezó la ceremonia de graduación en la que reconoció a los policías por su entrega y compromiso con la sociedad que cada día es más demandante.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de seguridad, Miguel Ángel Simental, quien señaló que hoy Celaya cuenta con una policía más preparada para enfrentar los retos.

“Desde el comienzo de mi gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, siempre he señalado la necesidad de contar con una Policía más capacitada, más preparada y que cuente con los conocimientos necesarios para enfrentar los problemas futuros. Puedo decir que la profesionalización ha sido una de las bases en las que me he apoyado para que Celaya cuente no solo con la mejor policía a nivel estatal, sino que esté dentro de las mejores Policías a nivel nacional y mundial”, dijo.

Cada uno de los policías graduados de este curso recibieron su certificado de manos de la alcaldesa y del secretario de seguridad, quienes estuvieron acompañados por los titulares de las dependencias que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya.

