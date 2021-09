Celaya.- Desde que era niña, a Manola Trejo Hernández le gustan los perros. Sus padres la dejaron tener uno o dos, pero desde el fondo de su corazón quería hacer más; hacer algo por ellos y no solo por los que tenía, sino también por los de la calle, mismos que veía cómo sufrían, pasaban hambre y eran víctimas de las injusticias de quien debería ser su mejor amigo: el ser humano.

Por lo que desde hace diez años se ha dedicado a ser rescatista independiente, y actualmente resguarda a 19 perros, los cuales ha ido rescatando uno por uno.

“He visto cómo existe un descontrol animal en las calles, he ido rescatando uno por uno, también he hecho varios eventos y campañas, hace un año, comencé con una campaña de esterilización, y hasta la fecha hemos hecho más de 4 mil esterilizaciones, principalmente con perros de la calle”, comentó Manola.

Esta campaña es para esterilizar a perritos que han sido rescatados o son callejeros. Y externó que la gente que se acerca debe comprobar que son perritos rescatados. Hasta el momento, de los 4 mil que han esterilizado, 280 eran perros de la calle.

“También tengo la campaña ‘Pancitas llenas’, que es salir a la calle y darles de comer a los perros de la calle. Visitamos varias colonias, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, vamos con medicamentos, porque muchas veces entre ellos se atacan y están heridos, a veces vamos con veterinarios para darles productos contra la sarna, además de darles alimento”, contó.

Al principio Manola estaba sola, pero poco a poco se ha ido sumando gente. Actualmente tiene un equipo médico que consta de tres veterinarios de Puebla, dos anestesiólogos y un dentista.

Te puede interesar: ¿Tienes perros o gatos? Es momento de vacunarlos contra la rabia

Las campañas de esterilización son a bajo costo y normalmente se realizan los sábados y domingos, y aproximadamente por día esterilizan de 70 a 80 animalitos.

Entre sus eventos próximos están esterilizaciones a bajo costo el 26 y 27 de septiembre, el 29 en el fraccionamiento Los Arcos y en octubre tendrán un evento para conmemorar el día de muertos.

Se da la primer adopción hasta Estados Unidos

Dentro de su labor, Manola vio que hay rescatistas que se unen con asociaciones de Estados Unidos o Canadá, por lo que ella también decidió participar.

“He visto que asociaciones en el país mandan perritos a las asociaciones de Estados Unidos y Canadá. Tienen que meter una solicitud, por ejemplo en Cancún, Quintana Roo, y en Ciudad de México ya han hecho esto, trasladan perros y se tiene el contacto con las asociaciones”, comentó Manola.

En agosto de este año le llegó un caso de unos perritos bóxer, y la contactaron para que ayudara en el caso.

A los perritos los tenían en un baldío, era un caso de extremo abandono. El terreno estaba cercado, con hierba crecida, sin agua, sin alimento, sin comida, los perros estaban en los huesos totalmente.

“Antes de cualquier cosa, quería ganarme a la gente del rancho donde estaban los perritos, y lo que hice fue ir diario, a las 7 de la mañana en la parada del camión en la Corona, con mi cubeta de comida y me iba, porque no tengo carro, me muevo en transporte; y así la gente me fue viendo poco a poco, como les daba diario de comer, finalmente me dijeron dónde vivía el dueño de los perros y fui a hablar con él. Nunca fui agresiva ni nada, todo con respeto, porque habrá todo tipo de personas y a pesar de no ser las mejores, siempre me dirigiré con respeto. Hablé con el señor si me los podía dar, ya que estaban en muy malas condiciones, y que ella los cuidaría”, contó.

Pasaron tres semanas para que le dieran los dos perros. Los llevó con una amiga para darles hogar temporal, poderlos sanar, curar y alimentar para que se repusieran.

“Este caso se hizo tan viral que me mandó mensaje una asociación de Estados Unidos, de Austin, Texas. La asociación se llama ‘Austin Boxer Rescue’, y me dicen que les interesa el caso y ayudar. Al principio desconfié, pero le dije a una amiga que vive allá que si podía checar si era verdad, ya que muchas veces a estos perros los quieren para pelear o para cruzar y vender a sus crías. Ya me dijo después que todo estaba bien, que era una asociación que tenía sede en varias ciudades, por lo que hablé en persona y nos pusimos de acuerdo”, resaltó.

Para llevar a los perritos tuvo que viajar hasta Matamoros, Tamaulipas, la asociación pagó todo y antes de poderlos “cruzar” al otro lado, les hicieron unos exámenes, aplicación de vacunas y una serie de requisitos que pide el país vecino del norte.

“Y así fue como Tayson y Kiara viajaron 14 horas desde aquí hasta Matamoros, llegamos allá, se nos recibió, se checó su cuadro de vacunas, porque allá las vacunas tienen un código y se debe de demostrar. Pasaron tres días y ahora dos perritos de Celaya llegaron a Estados Unidos, nos mandaron las fotos del refugio y se ven muy contentos y muy felices, esperando encontrar quien los adopte y les de un hogar lleno de amor”, contó.

Externó que esto es un logro muy importante, ya que se abren las puertas para más ayuda, y con orgullo cuenta que ser la primera celayense rescatista independiente que ha podido mandar perritos a Estados Unidos es motivo de orgullo, pero no por ella, si no por los perritos.

“Es un logro, es un gran paso que se está dando, ahora la meta es ir a Canadá, ya que en esos países la cultura es muy distinta, los cuidan, los quieren, hay más oportunidades de que sean felices”, resaltó.

“Por que la verdad aquí me han tocado casos muy feos, casos de perritos macheteados, quemados, fracturados, atropellados, sin comer, que son golpeados, y lo que se busca es crear consciencia y ayudarlos”, externó.

Ella pone el recurso de su bolsa, además de personas que la ayudan. Si se está interesado en ayudar, pueden llevar croquetas al negocio “Tasha Nicolle” que está en la avenida Tecnológico 38.

Para el programa ‘Pancitas llenas’, pueden donar arroz, croquetas, mollejas, avena, hígado, y si gustan también pueden ir para ver que todo se hace de la mejor manera y legal.

Si desean más información, pueden buscarla en redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube como “Manola Trejo Hernández”, “Angelitos Peludos” y “Campañas de esterilización Angelitos Peludos”.

mortiz@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos