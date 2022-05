Dejan cadáver afuera de primaria y soldados rodean la escuela en busca del asesino

Celaya, Guanajuato - Un cadáver envuelto en plástico fue colocado afuera de una escuela primaria y desató pánico en la zona. El cuerpo tenía una cartulina con un mensaje.

El hecho ocurrió a las 10:00 de la mañana sobre la calle Benito Juárez, justo en la banqueta de la primaria Narciso Mendoza, en la segunda sección de Crespo.

Iba por mi mandado para la comida cuando vi a unos vecinos y apuntaban a un bulto que estaba ahí en la banqueta de la escuela y cuando me acerque me dijeron que era un cuerpo, la mera verdad ya ni fue a la tienda mejor me regrese a mi casa”, comentó una señora de la tercera edad.